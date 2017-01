Son la única fábrica en el mundo, que logró llevar adelante una gestión obrera durante 4 años. Estos es un desafío permanente y a diario tienen que enfrentarse a un sistema que se empeña en boicotearlos. Pero la mayor barrera a sortear no está afuera sino adentro, en su propia formación. Aunque muchos no lo sepan en esta batalla interna, se encuentra la puerta para la construcción de un mundo completamente diferente.

El puerto de Valparaíso ya no aguanta más. La aparente tranquilidad que se pone ante la vista del observador no es otra cosa que la calma que precede a la tormenta.

Hace casi ya dos semanas los estudiantes de diversas carreras de la Universidad de Valparaíso iniciaron movilizaciones contra la persona del rector de esa casa de estudios debido a la pésima gestión administrativa que ha desarrollado durante los 8 años que ha durado su gobierno. El movimiento estudiantil que comenzó aislado dentro de la facultad de Arquitectura, ha cobrado profunda fuerza y hoy tiene a más del 90% de las carreras de la universidad movilizadas, ya sea en paro de actividades o toma de sus dependencias. Al viernes primero de junio, había alrededor de 13 mil estudiantes movilizados. Como era de esperar de manera incomprensible a los ojos honestos, esta movilización sin precedentes dentro de la UV, ha pasado inadvertida para la mayoría de los porteños y que decir sobre el resto del país, ya que ninguna noticia ha sido publicada al respecto. Es por esto que ocupo esta tribuna para poner a la vista de la opinión pública este suceso que ha tomado ribetes inusitados en esta última semana.



2 de junio desde las 10:00 hrs hasta 21:30 hrs.



Plaza de La Conquista, Cerro Los Placeres, Valparaiso.



Entrada Liberada.



Exposiciones de Organizaciones Sociales y Centros Culturales.



Batucadas:



Centro Cultural Solo Tambores.



Escuela Nº 249 Republica del Paraguay, Placeres.



Grupo de danza Folklorica Norte, Centro y Sur de Chile.



Exposicion de Documental: La revolucion no sera televisada.



Bandas en vivo: NN, Los picles, Chochos Voladores, Spasmo, DJ dvd, 3er Mundo, grap & adn.

El día viernes 13 de abril a las 18:00 hrs en la sede de la CONAPACH ubicada en Cerro Alegre, se reunieron alrededor de una veintena de personas con motivo de la convocatoria a la asamblea fundacional de la Universidad Libre Quinta Región. En ella participaron los expositores de la Universidad Libre de Santiago, gente de los Talleres Transhumantes, representantes del Centro Social Ocupado El Semillero, militantes del Frente de Estudiantes Libertarios y algunos medios de prensa libre. La Universidad Libre como proyecto, no nace a la sombra del proyecto político o ideológico de ningún partido, ni se arma como una propuesta estructurada rígidamente; si no la experiencia de la construcción y liberación del conocimiento nos va haciendo cómplices de una idea que va tomando forma paso a paso, taller tras taller. La Ulibre se plantea como una red de instancias educativa autónoma que se coordina sin un centro ni autoridad que determine las practicas o establezca de antemano los conocimientos. En palabras del Profesor J, esta idea nace de la necesidad de desarrollar una antipedagogia que rompa con la lógica institucional educativa.

El profesional formado en la ULibre 5ª no tiene como destino final la vinculación al mercado o al estado para utilizar su saber en la reproducción del actual sistema, sino la integración con las comunidades y barrios para desarrollar junto a ellos las formas de entender y aplicar la formación recibida de acuerdo a los intereses y necesidades de la localidad. La formación no se hace a partir de saberes individuales ni de los contenidos, estructuras y metodologías del saber-poder, sino desde la participación y creatividad de los asistentes a los cursos y talleres administrados por nuestros docentes-facilitadores. Seguir Leyendo

Una vez más vemos como la "pluralista y democrática" Universidad de Playa Ancha, ejerce la represión de carácter política por medio de la censura, práctica que nada tiene que ver con una universidad supuestamente "comprometida" como dice su lema ahora que está acreditada (a cambio quizás de que favores).

Ahora fue el turno de un estudiante egresado de la carrera de Pedagogía en Educación Musical, el cual ha sido suspendido de participar en los elencos musicales a los cuales pertenecía por no querer pararse durante la interpretación del himno nacional en un acto de las FFAA, en el cual realizó una presentación junto con el elenco de guitarras al cuál pertenecía. Las razones que motivan a nuestro compañero son sumamente legítimas, ya que considera al igual que muchos, que el “amor a la patria” está cargado de cinismo e hipocresía, toda vez que se vulneran los derechos del hombre a diario, que existe discriminación social, racial, la impunidad en cuanto a los DDHH, que se regalen nuestros recursos naturales a las transnacionales. Esa es la patria de los militares, una patria basada en la opresión de unos contra otros.

Frente a este hecho el señor Roberto Benavente (contralmirante), envió una carta al diario “El Mercurio”, donde manifiesta su “indignación” frente a este acto y llama en forma abierta a las autoridades de la Universidad a reprimir la acción de nuestro compañero. A continuación exponemos la carta que este “caballero” escribiera al diario y luego la carta que nuestro compañero envió al Mercurio (que dudo se publique).

No le hacemos el quite tampoco a nuestra responsabilidad en el asunto: nos hacemos cargo de nuestra incapacidad para generar un apoyo màs grande. Esta decision tomada por Coke no significa que él ni nosotros no sigamos movilizados. Se agradece infinitamente el apoyo de tantos compañeros de clase.

La coordinadora en apoyo a Coke comunica que nuestro compañero ha decidido poner fin a su huelga de hambre en su día 14. Nuevamente esta decisión genera entre nosotros sentimientos encontrados. Por un lado, es un alivio ver el que Coke pueda volver a alimentarse. Felizmente, después de 14 días, no sufrió grandes deterioros en su salud, aunque tendrá algunas pequeñas secuelas obvias. Por otro lado, sentimos pesar por los motivos y en la forma por la cual Coke puso fin a su particular forma de protesta. La falta de apoyo que Coke sintió por parte de la comunidad universitaria es un gatillante para tomar tal decisión. De repente la relidad nos golpeó en la cara con una verdad ya sabida: MUY POCOS UNIVERSITARIOS TIENEN SENSIBILIDAD SOCIAL DE VERDAD. MUCHOS MENOS POSEEN CONCIENCIA DE CLASE.

Démosle pie a la imaginación, la prisión política no se acaba con la libertad de los “presos de la democracia” (como se les ha llamado), se continua encarcelando Mapuche en el sur, se reprimen las manifestaciones estudiantiles, los deudores habitacionales siguen en las calles, etc. Todo lo anterior institucionalizado por la concertación y su nueva ley de armas, y por los medios de comunicación corporativos que sobreexplotan la imagen de la delincuencia y la inestabilidad. Desarrollando de esta forma la necesidad de una búsqueda continua de seguridad (lo que conlleva mas policía y mayor libertad para actuar para esta; mas empresas privadas de seguridad, o sea mas control social, exigido por los mismos “ciudadanos”).

Bachelet se presenta como la mujer fuerte, la que se pudo hacer cargo del Ministerio de defensa, la mujer con antecedentes sociales, etc. pero no es más que la continuadora de la democracia concertacionista donde prima el progreso y la imagen primer-mundista sobre las necesidades básicas de la sociedad. Bachelet ha asumido el discurso “contra la delincuencia” proveniente de la Derecha, una medida populista para generar mas votos. La concertación ha desarrollado la criminalización de la protesta social, a través de la nueva ley de control de armas y Bachelet no tendrá problemas para practicarla. Además hay que tener en cuenta la nula voluntad política por parte de la concertación en la temática medio ambiental, el ejemplo clave es la re-apertura de la planta celulosa en Valdivia sin importar el genocidio de los cisnes negros, los que debieron emigrar para luego encontrarse con un derrame de petróleo ¿Quiénes son los culpables?, la pregunta quedara abierta.

Piñera (uno de los dueños del país) como buen empresario esta economizando todas las acciones de la sociedad, hace creer que la mujer que tiene 2 maquinas de coser en su casa y el hombre que tiene un negocio en la esquina son pequeños empresarios, ¡pequeños empresarios!, no son mas que asalariados tratando de sobrevivir. Pero la gente fácilmente compra el discurso y ahora ya nadie tiene empleo alternativo, ahora son tod@s PYMES, lo que genera personas cada vez más desclasadas, negando su condición y jactándose que son tod@s clase media. Jubilación para la ama de casa no es mas que para mantener el androcentrismo en la sociedad, perpetuando la pasividad de las mujeres obligándolas ha mantenerse dignas trabajando para su patrón/marido (de donde creen que saldrá el dinero para su jubilación).

7 días quedan para que nuevamente las urnas electorales se llenen de ovejas caminando a depositar el único momento de participación ciudadana que les entrega el Estado democrático. Es política estatal hacerles creer a los “ciudadanos” que esta instancia debe ser aprovechada por tod@s como el momento de elegir al nuevo mesías que resolverá sus peticiones. Es por eso que hombres (en demanda de más trabajo), mujeres (en pos de la igualdad de genero), ancianos (apostando a una vejez digna) y jóvenes (creyendo en una oportunidad de poder representar lo que sienten) se inscriben, se presentan y votan esperando un porvenir mejor, promesas que han tomado diversas consignas como que “la alegría ya viene”, “crecer con igualdad”, etc. pero, la realidad siempre es la misma, para much@s no llega, ni nunca llegara. Para los poc@s si; a ell@s, los nuevos elegidos o para los dueños de la maquinaria y de las comunicaciones.

Todo marchaba bien y cuando empezó a salir la gente de la segunda función, parte del grupo bajo hacia el frontis de la carpa a repartir volantes y a grabar algunas imágenes y fueron sacados por medio de insultos y amenazas por parte de la gente del circo obligandolos a retroceder, mientras arriba la manifestación continuaba por lo que un grupo del circo subió con palos en las manos y en una actitud bastante amenazadora a tratar de correr a los manifestantes, los que consiguieron un dialogo, no exento de amenazas e insultos nuevamente por parte de ellos y en donde no permitieron la presencia de cámaras ni micrófonos y mientras los niños que trabajan en el mismo circo, se cree enviados por el hecho de que a ellos no se les puede hacer nada para defenderse, se encargaban de violentar robando pancartas, lienzos, volantes y afiches que luego incineraban abajo burlándose, no mucho duro la conversación y dado que los manifestantes se resistían a actuar de forma violenta o de retirarse, el grupo circense comenzó a lanzar piedras desde abajo hacia el puente, hasta que de pronto estallaron persiguiéndoles con palos y golpeando a dos mujeres que participaban de la manifestacion, terminado en el hospital para poder constatar lesiones, pero eso no fue todo pues grande fue la sorpresa cuando en las cajas del hospital Gustavo Frique, se pedía la suma de $18.000 para realizar dicho procedimiento.

A 48 dias de iniciada la huelga de hambre por parte de los presos politicicos es primordial la proliferación de actividades, plantones, foros, etc. con la finalidad de romper el cerco comunicacional en el cual se ven enrredados los presos. La represión por parte del Estado y Carabineros esta apuntada a que este tipo de actividades no se sigan realizando, acallando de esta forma las tentativas de reivindicar la lucha justa por la libertad de los prisioneros politicos chilenos y Mapuche de la dictadura neoliberal de la concertación.

(Sábado 2 de Julio) Al finalizar un acto cultural en la Sede ARCIS de Cerro Alegre en apoyo a la libertad de los presos políticos en huelga de hambre, Carabineros se hizo presente en las inmediaciones y comenzó a hostigar a los participantes que se retiraban pacíficamente del lugar, amenazándolos y empujándolos. A pesar de la agresión, los asistentes al acto no se dejaron amedrentar. Carabineros respondió con disparos en contra de las personas, quiénes respondieron lanzando piedras. La policía detuvo a 11 manifestantes, entre ellas, ex prisioneros políticos, dirigentes sociales, miembros de bandas musicales y de grupos de apoyo a la libertad de los presos políticos chilenos y mapuche.[ ]. A todos se les acusa de “maltrato de obra a Carabineros”, “desórdenes” y “agresión”. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía Naval. Al cierre de esta nota, se encuentra detenidos en dependencias policiales y no han sido atendidos por médicos a pesar de las lesiones que presentan producto de la golpiza policial. El abogado Alberto Espinoza tomó la defensa de los detenidos. Este hecho se suma a lo ocurrido la semana pasada en Valparaíso, cuando al finalizar una peña folclórica por la libertad de los presos políticos, llegó al lugar una micro de Fuerzas Especiales, llevándose detenidos a todos los asistentes.

Norman Vargas fue condenado por la Corte de Apelaciones de Arica a 3 años de prision remitida. El Mayor de Carabineros aún tiene la posibilidad de apelar frente a la Corte Suprema para que le reduzcan o le quiten la condena, lo cual no sería raro que fuera aceptada por "la actual justicia chilena". La cual aún no ha procesado a nadie por el asesinato de Claudia Lopez ni de Alex Lemun.

El día miércoles 26 de enero comenzó el “Foro Social Mundial” patrocinado por CCFD, Christian aid, EED, Rockefeller brothers fund, etc. el foro se encuentra dividido en 11 espacios temáticos, Afirmando y defender las características comunes de la tierra y de la gente, Arte y creación, Comunicación, Defendiendo la diversidad, pluralidad e identidad, Derechos humanos y dignidad para un mundo justo e igualitario, Economía soberana para la gente, Ética, cosmovisión y espiritualidad, luchas sociales y alternativas democráticas, Paz y desmilitarización, Pensamiento autónomo, Ruta a la construcción de una orden democrática internacional de integración de pueblos, etc.

A los amigos y compañeros que en Chile y en otros países han apoyado la lucha por la libertad de los prisioneros políticos chilenos y mapuche. A minutos de haber sido informado que en los próximos días (Domingo 2 de enero), comienzo el proceso de acceso a la libertad, me enfrento a este papel para compartir con ustedes este pequeño gran logro, que no es sólo mío, sino de todos los compañeros y familiares que han agotado esfuerzos para romper los andamiajes burocráticos y políticos que hasta ahora, después de más de 14 años de 'transición pseudo-democrática', mantienen a 8 prisioneros políticos tras los muros del olvido.

Alrededor de 1500 personas se reunieron en la Plaza Aníbal Pinto para demostrar su descontento contra el Foro de Cooperación Asia-Pacifico (APEC según sus siglas en inglés) que se iniciaba ese día en Santiago y que alojaba a 21 economías del Asia-Pacífico con sus respectivos "líderes" (ya que en este foro no se habla de presidentes, ni de dictadores, ni falsos demócratas, genocidas, etc., sino de "líderes de economías") entre los que se encontraban los de la talla de George W. Bush ("líder" del imperio norteamericano), Wladimir Putin (ex KGB y ahora un fiel luchador contra el terrorismo y alentador del neo-liberalismo económico) y 19 mas (China, Vietnam, Australia, etc.). Ah, y sin olvidar al Presidente de "tod@s las chilen@s": Ricardo Lagos, que no escatimó en gastos ni en "seguridad" (represión que quedó demostrada no solo en Valparaíso, sino también en Santiago) para que todo funcionara perfectamente.

Alrededor de las 2:30 se inició la manifestación con barricadas, consignas y la quema de una bandera norteamericana, la aparición de las fuerzas del "orden" no se hizo esperar. En la primera arremetida de carabineros, el carro lanza aguas(guanaco) resultó con una grieta en el tanque de agua, causando la pérdida de esta, para luego quedar en pana a merced de los estudiantes, los cuales le dieron la bienvenida a esta oportunidad. Un periodista salió lesionado, el cual fue retirado por una ambulancia, mientras una grúa se llevaba el carro lanza aguas en pana, este resguardado fuertemente por piquetes de policías los cuales no dudaban en dispararar sus gases lacrimógenos al cuerpo de los estudiantes. Cabe destacar que mas de un estudiante resultó herido por los disparos al azar de carabineros. En un enfrentamiento entre algunos manifestantes y un piquete de carabineros en la cancha del Alejo Barrios un manifestante resultó retenido por carabineros, el cual fue rescatado rápidamente por sus compañeros, creandose un enfrentamiento directo entre carabineros y estudiantes. Luego de siete horas de enfrentamientos carabineros emprendió la retirada.

Reflexiones previas a las elecciones



No cabe duda que la democracia es un asunto peculiar, por decir lo menos. Es un hecho desgarradoramente evidente e inevitablemente certero que nuestra bandera huele mal, nuestra democracia funciona mal. Oye, y no te alarmes. Siempre ha funcionado así. Mal. Es claro que la economía y la vida son dos aspectos demasiado diferentes de dos intereses realmente opuestos entre sí, y, para infinita desgracia de los que tenemos que mamárnoslo, no junta ni pega. No vamos a negar así tan funestamente que la escurridiza economía que sustenta nuestra democracia no vale el lujo de adoctrinar nuestra naturaleza creativa y curiosa a un particular fetichismo por la estadística y el calendario.

Hoy vivimos época de elecciones. Eso es, se nos ha dicho que tenemos voz. Hoy, como ya tantas otras veces, se nos abofetea y se nos adormece al ritmo trágico-dulzón del suceder de la propaganda y el regateo. Han aparecido nuevos y conocidos representantes, agitando una bandera lo suficientemente rápido como para impedirnos leer un mensaje que no existe. Y es que la cosa funciona así, no es cosa mía: cada cierto tiempo una manada de gibones mal disfrazados se desparrama por aquí y por allá intentando convencernos de que les entreguemos el mando valiéndoselas de que con la careta se nos parecen un poco. Nos convencen de que les entreguemos las riendas de nuestras vidas, autoridad para tocar temas que nos afectan directamente y que condicionan nuestro bienestar más cotidiano. Farfullan y se menean sonrisones con el delicado babear del loco, el bufón, el payaso demente y armado. Y no es sólo esto, además son feos.